Флоренция, Италия, 18 июля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Почти 100 тысяч граждан Италии подписали обращение к премьер-министру Марио Драги с просьбой не уходить в отставку, заявил 18 июля лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

Governo.it Маттео Ренци

«Голос снизу» должен помочь правительству продолжить работу, а партии популистов — помешать принимать «мазохистские» решения, отметил Ренци.

Как сообщалось ранее, Драги подал в отставку, объясняя свое решение непрочностью правящей коалиции. Ведущая парламентская партия — популисты из «Движения 5 звезд» воздержались при голосовании о доверии правительству, причиной стали разногласия с Драги по ряду вопросов. Либералы и целый ряд общественных деятелей убеждают Драги и популистов изменить свою позицию, прийти к компромиссу.

Если популисты не изменят своего решения, могут быть назначены досрочные выборы (очередные должны пройти весной 2023 года). Президент страны также вправе позволить сформировать новое большинство в действующем составе парламента. Помимо популистов и либералов, в коалицию также входят две из трех правоконсервативных партий (кроме«Братьев Италии»).