19 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Самой коварной проблемой на дорогах является усталость водителя. Знания и умения проверяют на квалификационных экзаменах, опьянение могут установить тесты. Но усталость таит не меньшую опасность, в то время как справиться с ней обычными методами невозможно. Однако именно ослабленная реакция и сонливость зачастую становятся причиной дорожных происшествий, в том числе со смертельным исходом.

Максим Петров, , 09:00 — REGNUM Решение сложной проблемы предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

Ряд зарубежных исследований указывает, что около 25% всех аварий происходят по причине усталости водителя. Учёные установили, что 17–19 часов без сна сопоставимы по влиянию на состояние водителя, как и 0,5 промилле алкоголя в крови. Недосыпание увеличивает риски ДТП в четыре раза, если водитель за последние сутки отдыхал не более пяти часов. Но даже хороший сон не гарантирует бодрости. По информации ГИБДД, при непрерывном движении на скорости 90 км/ч усталость наступает в течение 3,5—4 часов. Нередко водитель даже не знает, что находится в утомлённом состоянии.

Штрафами и запретами эту проблему не решить, измерить степень усталости водителя невозможно. Однако автопроизводители начали оснащать транспортные средства технологиями, которые позволяют предотвратить опасность. Интересен пример Евросоюза, который решил сделать их использование обязательным.

Первая технология (DDAW) предупреждает сонливость и нарушение внимания. Установленная в автомобиле система анализа оценивает бдительность водителя. Отслеживаются данные о скорости, длительности поездки, позиции на дороге, а также особенностях рулевого управления. В случае отклонений раздаётся предупреждающий звуковой сигнал.

Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDWS) следит за движением автомобиля по дорогам, на которые нанесена разметка. Если автомобиль на высокой скорости отклоняется от полосы на 30 см без включенного поворотника, система посылает сигналы — звуковой, вибрационный, визуальный и тактильный.

Третьей применяемой технологией является система экстренного торможения (AEBS). Она автоматически срабатывает, когда водитель не реагирует на приближающуюся опасность столкновения. Программа определяет эту ситуацию, анализируя разницу в скорости и расстояние до объекта. При этом водитель до срабатывания системы получает звуковой сигнал.

С июля 2022 года в Евросоюзе запрещено выходить на рынок новым моделям автомобилей, не оснащённым данными технологиями. А через два года транспортные средства без этих систем перестанут регистрировать.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Давыдов предлагает применить в России этот опыт. Спустя два года после издания соответствующего закона запретить постановку на учёт новых автомобилей без указанных функций, а спустя три года — грузовиков и автобусов дальнего следования без систем LDWS и AEBS. Со временем автопарк полностью обновится, и технологии, предупреждающие водительскую усталость, окажутся в каждой машине.

На инициативу Давыдова отреагировали органы власти. Начальник отдела по работе с обращениями граждан главного управления по безопасности дорожного движения МВД России А. Е. Горюнова констатировала, что «работа по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения ведется Госавтоинспекцией на постоянной основе». Замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян напомнил о вопросе интеллектуальной собственности. Он сообщил, что «успешное внедрение изобретения возможно только тогда, когда Вы как обладатель патента сможете доказать потенциальным изготовителям и потребителям нового продукта реальную выгоду на всех этапах его применения».

Комментируя официальные ответы, Давыдов отметил, что системы DDAW, LDWS, AEBS знакомы специалистам автоиндустрии, поскольку автомобили с этими функциями уже представлены на мировом и российском рынках. Следовательно, их обязательная установка не станет препятствием для автомобильной промышленности.

«Без вмешательства со стороны государства могут понадобиться десятилетия, чтобы на большинстве автомобилей в России появились предупреждающие системы при усталости водителя. За это время по причине утомляемости за рулем погибнут и пострадают десятки тысяч россиян. Поэтому важна именно инициатива от власти, чтобы ускорить этот процесс и таким образом спасти жизни», — пояснил автор идеи.

Он предложил Минпромторгу выступить с инициативой по внедрению новых требований к безопасности транспортных средств, отметив, что существующие технологии могут оказаться полезными в разработке регламента.

Давыдов уточнил, что предлагаемый закон касается лишь запрета на регистрацию автомобилей на территории РФ, поэтому предварительно изменять технический регламент ЕАЭС не требуется. Так, с 2014 года в России запретили регистрацию автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС, и лишь после этого практику начали перенимать в других странах союза. Также можно поступить и с работой по предупреждению усталости. Если начать работу сейчас, то эффективность принятых мер, по оценке автора идеи, можно будет ощутить в 2030 году.

Водитель cocoparisienne

Предложение Дмитрия Давыдова представляется наиболее рациональным способом решения проблемы усталости водителя. Эти технологии распространены и доступны для автопроизводителей, при этом способны существенно изменить ситуацию с аварийностью. Надеемся, что Минпромторг внимательно рассмотрит инициативу и разработает законопроект, позволяющий сделать обязательным использование DDAW, LDWS и AEBS. Речь идёт не только о технологическом развитии и открытии новых возможностей для бизнеса. Данная мера позволит сохранить жизни и здоровье многим гражданам России.