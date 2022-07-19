Минск, , 23:36 — REGNUM Раскол белорусского общества на «бело-красно-белых» и «красно-зелёных» будет существовать и после ухода от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко. И это может привести к гражданской войне. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 18 июля высказал политолог Олег Ковалёнок.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приближается вторая годовщина выборов президента Белоруссии, ознаменовавшихся самыми крупными протестами в белорусской истории. С одной стороны можно сказать, что Лукашенко одержал победу и сохранил власть в своих руках. Очевидно, что он не уйдёт до конца пятилетнего срока своих президентских полномочий, а потом может снова переизбраться. С другой стороны, общество после 2020 года чётко расколото на два лагеря со своей идеологией, идентичностью и геополитическим выбором. Такая ситуация чревата гражданской войной, от сползания в которую Белоруссию сейчас спасают только мудрость и воля Лукашенко. После его ухода от власти стабилизирующий фактор исчезнет, и «бело-красно-белые» с «красно-зелёными» могут начать выяснять отношения с оружием в руках» Олег Ковалёнок

Политолог прогнозирует, что в случае прихода к власти прозападной оппозиции в Белоруссии начнётся «луканостальгия» (по аналогии с «югоностальгией» в странах бывшей Югославии). «Значительная часть граждан Белоруссии поймёт, что Лукашенко в самом деле обеспечивал в республике мир и стабильность, сохранение которых при новых властях (хоть «бело-красно-белых», хоть «красно-зелёных») будет под большим вопросом», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года в республике начались массовые протесты против официального переизбрания Александра Лукашенко.