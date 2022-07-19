Ярославский политик Сергей Балабаев нашел новую партию
Ярославль, 18 февраля, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Бывший депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев подал заявление о вступлении в партию «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель ярославского отделения «Яблока» Олег Виноградов.
Для этого Балабаев вышел из партии «ПАРНАС». Ранее он состоял в «Справедливой России», избирался от «Гражданской платформы», а начинал политическую карьеру в «Молодежном Единстве».
Виноградову известно, что Балабаев планирует принять участие в выборах в Госдуму на освободившееся место единоросса Александра Грибова по 194 одномандатному округу.
Балабаев неоднократный участник различных избирательных кампаний. Он выдвигался в депутаты Госдумы, облдумы, муниципалитета, на пост мэра Ярославля и губернатора Ярославской области. Победить ему удалось один раз на выборах в муниципалитет, и один раз — на выборах в облдуму.