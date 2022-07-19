Ярославль, 18 февраля, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Бывший депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев подал заявление о вступлении в партию «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель ярославского отделения «Яблока» Олег Виноградов.

Duma.yar.ru Сергей Балабаев

Для этого Балабаев вышел из партии «ПАРНАС». Ранее он состоял в «Справедливой России», избирался от «Гражданской платформы», а начинал политическую карьеру в «Молодежном Единстве».

«Балабаев принес заявление, которое будет рассмотрено на политсовете. Если возражений не будет, примем его в партию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Виноградову известно, что Балабаев планирует принять участие в выборах в Госдуму на освободившееся место единоросса Александра Грибова по 194 одномандатному округу.

«Это решение принимает бюро партии «Яблоко». Мы такое предложение направили в Москву, пока решение не принято. Если он готов работать с «Яблоком» — мы его поддержим. Конечно, есть вопрос личных амбиций, нужно соизмерять их с интересами партии», — сказал Олег Виноградов.

Балабаев неоднократный участник различных избирательных кампаний. Он выдвигался в депутаты Госдумы, облдумы, муниципалитета, на пост мэра Ярославля и губернатора Ярославской области. Победить ему удалось один раз на выборах в муниципалитет, и один раз — на выборах в облдуму.