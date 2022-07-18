Москва, 18 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В прошлые выходные, 16 июля в АРТ. Технограде в зале «Black Box» состоялась торжественная церемония открытия и жеребьевки ArtMasters Junior 2022 среди юниорской возрастной категории. В очном этапе приняли участие 100 финалистов из более чем 40 городов, в том числе Калининград, Нижний Новгород, Набережные Челны, Комсомольск-на-Амуре, Йошкар-Ола.

ИА REGNUM Творческая молодежь

«Среди 100 человек — 83 участника из регионов. География нашего чемпионата расширяется. И мне приятно, что столько талантливой молодежи — ни только в Москве и Центральном федеральном округе, но в других субъектах нашей страны», — подчеркнул директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин .

На церемонии открытия прошла жеребьёвка командных соревнований — «Музыкальный клип» и «Анимационный фильм». В каждую команду вошли по одному финалисту из четырех компетенций.

В соревнованиях «Музыкальный клип» за 11 дней финалисты компетенций «Композитор популярной музыки», «Клипмейкер», «Видеооператор» и «Видеомонтажер» должны снять вертикальные клипы. Хронометраж — 1 минута на музыкальную композицию, демоверсию которой уже записали финалисты компетенции «Композитор популярной музыки» совместно с артистами III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.

В соревнованиях «Анимационный фильм» за 11 дней 10 команд из 7 финалистов компетенций «Художник-аниматор», «Сценарист», «Композитор популярной музыки», «Звукорежиссер кино и медиа», «Веб-дизайнер», «3D дизайнер» и «Гейм-дизайнер» должны выпустить по 2 продукта: анимационный фильм вертикального формата на 1 минуту и лендинговую страницу (сайт) с описанием работы всех компетенций коллаборации над анимационным фильмом. Также на сайте будет представлен прототип игры.

Всего сформировано 20 команд: 10 команд коллаборации «Музыкальный клип» и 10 команд коллаборации «Анимационный фильм».

В мероприятии приняли участие руководитель Чемпионата Борислав Володин, главные и линейные эксперты компетенций и другие почетные гости. Ведущим церемонии выступил главный продюсер категории «Юниоры» Иоанн Клиндухов.

В завершении церемонии артистка, Амбассадор Чемпионата ArtMasters Junior Ярослава Дегтярёва выступила с музыкальным номером.

Партнеры категории «Юниоры»: Тинькофф, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Детский технопарк равных возможностей РГСУ, ФГБОУ ДПО ИРПО, Инновационно-образовательный комплекс «Техноград», VK.