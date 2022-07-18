Милан, Италия, 18 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. 18 июля итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о продлении контракта с 40-летним шведским центрфорвардом Златаном Ибрагимовичем. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Дмитрий Неймырок Златан Ибрагимович

В прошедшем сезоне Златан Ибрагимович принял участие в 23-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.

За «Милан» Златан Ибрагимович выступает с 2 января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 40-летнего футболиста в 3 миллиона евро.