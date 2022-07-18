София, 18 июля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Техническое правительство Болгарии объявило об увеличении суммы субсидий на оплату услуг системы жилищно-коммунального хозяйства для ряда категорий населения страны в среднем на 25%. Об этом 18 июля сообщает БНР.

Болгария

Согласно официальной информации, с 1 августа каждый гражданин, находящийся на учете региональных отделений Минсоцполитики, сможет рассчитывать на дополнительные 30% субсидии на оплату квитанций по отоплению и водоснабжению. Ежемесячные субсидии на энергоносители для бытовых пользователей повысятся на 10%.

Как ожидается, получателями указанной помощи в ближайшее время станут 310 тысяч жителей Болгарии.