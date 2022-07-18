Москва, , 20:18 — REGNUM 18 июля московский ЦСКА опроверг информацию о переходе 31-летнего флангового атакующего защитника Марио Фернандеса в «Сантос».

Марио Фернандес и Далер Кузяев Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен», — заявил директор по коммуникациям «красно-синих» Кирилл Брейдо.

В прошедшем сезоне Марио Фернандес, выступая за ЦСКА, принял участие в 28-ми турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист получил пять желтых карточек.

За ЦСКА Фернандес выступал с 1 июля 2012 года после перехода из «Гремио» за 10,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.