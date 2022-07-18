Москва, 18 июля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Объём отходов в России только по итогам 2021 года достиг 8,5 миллиарда тонн, всего в настоящее время их общий объём — 53 миллиарда тонн, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в ходе конференции по экологической безопасности, которую Росприроднадзор проводит с 18 по 19 июля в Москве. Главный природоохранный контролер подчеркнула, что необходима модернизация отрасли, и помочь в этом могут молодые талантливые ребята, такие как участники Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Пресс-центр международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» Светлана Радионова

По словам Радионовой, в России за 2021 год было накоплено около 43 миллиардов тонн вскрышных пород, порядка 6 миллиардов тонн отходов от добычи металлических руд, почти 8 миллионов тонн составили отходы животноводства, остальные — буровые шламы и золошлаки. «Восемь тысяч пирамид Хеопса можно построить из отходов, накопленных в России, которые в настоящее время составляют 53 миллиарда тонн. Смотрите, у нас практически 8 чудо света в кавычках, конечно. Объем отходов не уменьшается. Только в 2021 году образовано 8,5 миллиарда тонн отходов», — сообщила Светлана Радионова в ходе конференции по экологической безопасности.

«Проблема заключается в том, что у нас много предприятий, где оборудование работает еще с советских времен, не обновлялось. Если говорить о новых технологиях, то каждая должна проходить необходимую апробацию, так как важно оценивать их воздействие на здоровье человека и окружающую среду», — подчеркнула Светлана Радионова.

Как сообщает пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», она также отметила, что немало интересных проектов присылают участники Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», учрежденной в 2021 году по инициативе Росприроднадзора. Так, в этом году 14-летний Борис Глушак из Санкт-Петербурга представил несколько серьёзных изобретений, и одно из них — фотобиореактор «Каскад-1» — презентовал в ходе конференции.

«Каскад-1» — это прибор, который можно использовать для переработки углекислого газа в кислород с использованием микроводоросли хлорелла. Школьник проанализировал существующую проблему избыточного содержания углекислого газа и изучил, какие бывают фотобиореакторы — устройства, позволяющие путем фотосинтеза перерабатывать углекислый газ в кислород, снижать количество пыли и увлажнять воздух в помещениях. Борис Глушак предположил, что, изменив форму и конструкцию установки, можно легко увеличить площадь поглощения углекислого газа и повысить эффективность устройства.

«В «Каскад-1» используется хлорелла, а значит, микроводоросль достаточно заменять 1 — 2 раза в неделю, образовавшийся осадок можно использовать в качестве корма для рыб. Использовать «Каскад-1» можно в закрытых помещениях с большим скоплением людей: от больниц до конференц-залов», — рассказал Борис Глушак во время презентации своей установки участникам конференции, среди которых были экологи, представители крупных предприятий РФ и научного сообщества.

Любовь к конструированию Борису привил дедушка — физик, работавший с академиком Андреем Сахаровым по расчетам взрывов водородной бомбы. Школьник создает собственные изобретения, однако для их реализации необходимы опыты в лабораториях под руководством научных наставников. Борис Глушак неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов по инновациям.

«Электрический век электронных страстей

на выносливость бег технологий мастей.

Рвётся время вперёд, вмиг открытья растут —

Мир науки зовёт, оглянитесь — мы тут!

Дети новых вершин не открытых планет

У нас море идей на ближайших сто лет», — прочитал на конференции стихотворение собственного сочинения Борис Глушак.

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором для экопросвещения детей и подростков. Менее чем за четыре месяца приёма заявок поступило свыше 15 тысяч работ из всех регионов России и из 17 зарубежных стран. В премии участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в девяти номинациях. Работы принимаются до 1 октября 2022 года на сайте премии www. экологияделокаждого. рф. Генеральным партнёром премии выступает АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», ФГБОУ ДО ФЦДО, Московский зоопарк, киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», гранд-отель «Жемчужина».