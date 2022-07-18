Москва, 18 июля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей — для ИТ-гиганта это второй оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации, сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM Цифровой мир

Судья постановил назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек. Протокол был составлен 22 июня за повторный отказ удалить запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ). До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ. Однако информация так и не была удалена.

Представитель компании в суде заявил четыре ходатайства об отложении, о смене подсудности в районный суд, об истребовании сведений из налоговой и об исключении доказательств (речь идет о таблицах). Однако судья отказал ему.

В конце декабря американская ИТ-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиардов рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметили ранее в Роскомнадзоре.

Российский закон, обязавший социальные сети с 1 февраля 2021 года самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент, был принят в конце 2020 года. Согласно документу, соцсети должны осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, закон обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

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