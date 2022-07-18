Москва, 18 июля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, 18 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 56,34 рубля, что на 83 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 81 копейку и к закрытию составил 57,15 рубля.

Напомним, что за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже упал на 3,75 рубля, курс евро — на 4,39 рубля.