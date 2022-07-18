Москва, 18 июля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. 30-летний центральный защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна, приостановивший действие контракта с московским клубом, перешел в бразильский «Коринтианс». Об этом 18 июля сообщили на официальном сайте клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

За «Динамо» Фабиан Бальбуэна выступает с 9 июля 2021 года после перехода из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» на правах свободного агента. Текущее соглашение парагвайца с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Фабиан Бальбуэна принял участие в 27-ми турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил четыре желтые карточки.