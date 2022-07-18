София, 18 июля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Автобус с десятками пассажиров загорелся на оживленном шоссе в районе города Казанлык в центральной части Болгарии. Об этом 18 июля сообщает софийская газета «Факты».

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неполадок в топливной системе транспортного средства. Пассажиры были экстренно эвакуированы, никто из них не пострадал.

Расследованием обстоятельств инцидента занимаются представители окружной прокуратуры Казанлыка.