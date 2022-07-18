Лондон, 18 июля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» возобновил переговоры с «Севильей» по трансферу 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде. Об этом 18 июля сообщило издание Standard.

Adrien33000 Жюль Кунде

По информации источника, «Челси» вновь обратился к французу после того, как сорвался трансфер защитника «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натана Аке.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.

За «Севилью» Кунде выступает с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.