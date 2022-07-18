Барселона, Испания, , 19:26 — REGNUM Каталонская «Барселона», как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, предпримет очередную попытку подписания 32-летнего универсального защитника лондонского «Челси» и сборной Испании Сесара Аспиликуэты.

По информации источника, «сине-гранатовые» уверены, что руководство «Челси» не будет препятствовать уходу игрока. «Челси» будет готов принять минимальное предложение.

Ранее сообщалось, что Сесар Аспиликуэта заинтересован в том, чтобы перейти в «Барселону». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сесар Аспиликуэта принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также испанец получил три желтые карточки.