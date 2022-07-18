Якутск, , 23:51 — REGNUM В Якутске на встрече предпринимателей республики и Минвостокразвития РФ обсудили вопросы преференциальных режимов, пути решения системных вопросов при реализации инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и государственной поддержки бизнеса в Якутии. Встреча состоялась в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму-2022, сообщает sakhatime.

Бизнесмен Johnny Magnusson

«Главная цель нашей встречи — понять, как себя чувствует бизнес перед Восточным экономическим форумом, прежде всего в преференциальных режимах, узнать, какие у него появились вопросы, и выявить очевидные проблемы, которые требуют решения. Это делается для того, чтобы уже на самом форуме обсудить наиболее актуальные для бизнеса Дальнего Востока вопросы», — отметил Павел Волков, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Поступило огромное количество вопросов от бизнеса, общественных организаций. Все они актуальные. Есть системные вопросы, которые мы также слышали в Приморском крае и Камчатке. Есть и частные, касающиеся только Якутии. На ряд вопросов удалось ответить сразу, а остальные взяли в работу. Например, поступили вопросы о релокации бизнеса из Московской области в Якутию. Предприниматели хотят перенести производство или открыть новый завод на Дальнем Востоке и работать во благо района», — сказал Сергей Скалий, управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум — 2022 состоится 5−8 сентября 2022 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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