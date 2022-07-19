Тбилиси, , 23:32 — REGNUM Бывший посол США в Грузии Ян Келли выступил с комментарием, осуждающим поведение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает 18 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему премьер-министр Гарибашвили пишет председателю Европейской комиссии от имени самого богатого человека в своей стране [Бидзины Иванишвили], игнорируя другие пункты Европейского союза о необходимых реформах? По крайней мере, это указывает на то, что его приоритетом является ставить интересы одного очень богатого человека выше интересов своей страны», — сказал Келли.

Напомним, что Гарибашвили 18 июля направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо в защиту Бидзины Иванишвили.