Москва, , 19:17 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьский продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

Себастьян Шиманьский (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщает журналист Томаш Влодарчик, футболист в аренду на один сезон возьмет футбольный клуб «Фейеноорд».

В прошедшем сезоне Шимаьнский, выступая за «Динамо», принял участие в 27-ми турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Шиманьский выступает за «Динамо» с 1 июля 2019 года после перехода из варшавского «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.