18 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 20:38 — REGNUM Не так давно отметившись в политическом интриганстве в Китае, теперь обосновать свой уход из России не политическими мотивами, компании будет трудно. Тем более что её бизнес-модель ориентирована на «зеленый» курс. Но свято место пусто не бывает.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С начала марта, как сообщало информагентство РИА Новости, многие российские производители одежды отметили рост спроса на свою продукцию. Основатели демократичных российских брендов даже намерены наряду с онлайн-торговлей открывать офлайн-магазины на фоне трехкратно возросших заказов. Рост интереса к отечественной продукции подтвердили и в Wildberries. По словам руководителя пресс-службы компании Валерия Прокопьева, наибольшим спросом пользуются одежда и обувь, косметика, продукты питания и детские товары: только за 2021 год на онлайн-платформу вышли свыше 370 тысяч отечественных предпринимателей. Не так широко раскрученные бренды уже и планируют расширять производства. Есть, конечно, проблемы. Как без них?! Предприниматели обратили внимание на рост стоимости на пошивочные материалы. С конца февраля, говорили они, стоимость на сырье не снижается, хотя рубль и укрепился. Найти замену качественным импортным тканям и фурнитуре сложно, но нынешняя ситуация, отмечают создатели российских брендов, даст импульс развитию производства. Пока же они работают над оптимизацией прежних логистических цепочек.

На импорт одежды из государств, присоединившихся к санкциям, как отмечали в марте в Минпромторге, приходится только 13,5% от общего объема импорта в стоимостном выражении и 9,8% в натуральном выражении. Президент СОЮЗЛЕГПРОМа Андрей Разбродин говорил «Российской газете», что загрузка швейных мощностей в РФ с 45% в 2019 году увеличилась фактически до 100%. По его словам, главная задача отрасли на данный момент — развитие импортозамещения и собственной промышленной базы. Так что непосредственно уход западных производителей не сильно повлияет на российский рынок одежды. Стоит опасаться не ухода брендов, а проблем с поставками сырья, отмечала изданию генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Но объем рынка (годовой оборот рынка одежды, обуви, аксессуаров в России сегодня, по словам руководителя облачного сервиса «МойСклад» Аскара Рахимбердиева, — 2,6 трлн рублей, из которых 82% — доля импорта), позволяет предполагать, что российский бизнес будет активно использовать момент для завоевания доли в этом сегменте. Если посмотреть на выручку ООО «Эйч энд Эм», то, по данным «Интерфакса», в прошлом году она составила 71,56 млрд рублей, что превысило результат 2020 года на 44,5%. Чистая прибыль компании выросла на 30,7%, до 6,92 млрд рублей. Выручка и у покидающей российский рынок АО «Зара СНГ» также в прошлом году прилично росла — на 44,6%, до 57,24 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась почти в 3 раза, до 6,44 млрд рублей. Высокие темпы роста доходов на российском рынке были и у других иностранных сетевиков, реализующих как одежду, так и обувь.

Рост Pixabay.com

Напомним, шведская группа компаний Hennes & Mauritz владеет брендами H& M, COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сетью магазинов товаров для дома H& M Home. Как сообщал профильный портал Profashion, в 2020 году в числе 10 ключевых рынков компании были: Германия, США, Великобритания, Китай, Франция, Швеция, Россия на 7-м месте, Италия, Нидерланды и Швейцария. На фоне пандемии компанией был реализован ряд антикризисных мер, затронувших все части бизнеса, включая закупку сырья, инвестиции, аренду, управление персоналом и финансирование. Кроме того, группа разработала структуру, позволяющую выпускать облигации, привязанные к устойчивости, с целью финансирования среди прочего ускоренного перехода на вторичные материалы. Цель H& M — к 2025 году на 30% перейти на производство из полностью переработанных материалов или полученных экологически чистым способом, а к 2030 году — на 100%. Примечательно, что из годового отчета за финансовый период с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года следовало, что в 2021 году группа, как сообщал Profashion, планировала открыть около 100 новых магазинов и при этом закрыть 350 магазинов — в основном на устоявшихся рынках.

В середине 2020 года, как сообщал «Коммерсантъ», H& M и Nike высказались о том, что они не будут использовать для производства своей продукции хлопок и пряжу из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Заявления были сделаны на фоне развернувшейся широкой дискуссии о нарушении прав человека и использовании подневольного труда уйгуров на уборке хлопка в СУАР. Позже, в марте 2021 года, Евросоюз вслед за Великобританией, США и Канадой ввел санкции в отношении КНР на основании того, что та «проводит репрессивную политику в отношении мусульман, проживающих в СУАР, в частности в отношении уйгуров». Именно это, как посчитали зарубежные СМИ и эксперты, стало главной причиной последовавшего за санкциями бойкота продукции данных брендов китайской общественностью, телевидением, торговыми площадками и селебрити, призвавших отказаться от покупки товаров этих производителей и к разрыву отношений с ними. На портале интернет-издания об экологичном образе жизни Recycle в июне 2014 года рассказывалось о 13 экологических инициативах H& M, где сообщалось, что шведская группа совместно c Better Cotton Initiative разрабатывает и продвигает передовую технологию выращивания хлопка с наименьшим использованием воды и химических ресурсов.

Магазин H&M Nissy-KITAQ

Сообщалось, что Better Cotton Initiative разработали программу обучения фермеров и активно ее внедряют и что уже 220 000 фермеров получили поддержку организации и выращивают органический хлопок. А к 2015 году таких земледельцев, как ожидалось, будет один миллион. Помимо Н& М, инициативы Better Cotton Initiative также поддерживали ICCO, IKEA, Аdidas.

В середине мая агентство «Интерфакс» сообщало, что Минпромторг предложил исключить крупнейших игроков на рынке fashion-ретейла в РФ — российские структуры H& M, Inditex, Adidas и LPP — из перечня системообразующих предприятий российской экономики в связи с приостановлением деятельности в стране. Перечень системообразующих предприятий был актуализован ведомствами в начале марта для проведения стресс-тестирования их финансового положения в условиях санкций, сообщал «Интерфаксу» осведомленный источник. Тогда «Эйч энд Эм», «Зара СНГ» и «Адидас», которые были отнесены к системообразующим в 2020 году на старте пандемии COVID-19, остались в списке. Системообразующие предприятия могут претендовать на господдержку, в частности на льготные кредиты.