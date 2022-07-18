Рим, , 19:13 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала подпишет с римской «Ромой» трехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/25. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

В прошедшем сезоне Дибала, выступая за «Ювентус», принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Ювентус» Пауло Дибала выступал с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «старой синьорой» 31 июня.