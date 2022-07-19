Тбилиси, 19 июля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии опубликовала заявление, в котором сообщила подробности задержания своего бывшего первого заместителя Сосо Гогашвили, сообщает 18 июля ssg. gov. ge.

В наручниках

Согласно заявлению СГБ Гогашвили в прошлом получал и разглашал персональные данные конкретных граждан, используя свое служебное положение и контакты, тем самым способствуя публичному распространению этой информации, в результате чего были нарушены конституционные права граждан.

Сотрудники СГБ на основании судебных ордеров дновременно провели обыск в восьми домах и четырёх транспортных средствах, принадлежащих Гогашвили и членов его семьи в трёх разных муниципалитетах. В результате проведенного обыска было изъято некоторое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе огнестрельное оружие, зарегистрированное на имена двух незарегистрированных и трех других лиц, находившихся в его незаконном владении. В рамках следственных действий также изъято большое количество материалов, в частности, компьютерная техника, другие электронные устройства, несущие информацию, а также документы, содержащие государственную тайну и персональные данные.

СГБ сообщило, что перед обыском в его доме Гогашвили не подчинился законному требованию представителей службы, не открыл входную дверь и пытался помешать следственным действиям, создавая тем самым угрозу уничтожения улик.

На основании собранных доказательств 17 июля Гогашвили было предъявлено обвинение по статьям за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и превышение должностных полномочий. Бывший первый заместитель главы СГБ Грузии 18 июля решением суда помещён в тюрьму на время предварительного следствия.

Напомним, что в грузинских СМИ были опубликованы аудиоматериалы прослушки СГБ оппозиционных журналистов. Именно Гогашвили считается тем человеком, который передал аудиофайлы в СМИ.