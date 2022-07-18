София, 18 июля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Суд столицы Болгарии Софии признал незаконным решение болгарского технического правительства о повышении заработной платы врачам и среднему медперсоналу в государственных клиниках страны. Об этом 18 июля сообщает БТВ.

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Отмечается, что данное решение принято после рассмотрения соответствующих жалоб со стороны пациентов ряда больниц. Ранее с подобным требованием выступили представители страховых компаний. Как утверждали истцы, качество предоставляемых услуг в медучреждениях «не соответствует европейским стандартам».

Напомним, ранее руководство болгарского министерства здравоохранения объявило о начале реализации масштабной программы по увеличению заработной платы медиков в стране.