Курск, , 18:52 — REGNUM В Курскую область из ДНР, ЛНР и Украины всего прибыли 279 детей-сирот, которых разместили в семи пунктах временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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Трёх детей отправили на воспитание в приемные семьи Московской области и 17 детей из Харцызского приюта — в Московский православный учебный центр имени Преподобного Сергия Радонежского.

По словам уполномоченной по правам ребёнка в Курской области Натальи Листопадовой, в приемные семьи Москвы, Московской области, Калуги, Воронежа, Тулы и Ямало-Ненецкого автономного округа направили 36 детей, ещё 63 ребенка отправятся в новые семьи, в том числе — воспитанники Амвросиевской школы-интерната и Донецкого ГЭМТ. Двух детей из Енакиево передали в Брянск, где живёт их родная тётя.