Брюссель, , 18:54 — REGNUM Совет Европейского союза продлил мандат специального представителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака еще на два года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном 18 июля.

Мирослав Лайчак Hague.mfa.sk

Мандат Лайчака продлен до 31 августа 2024 года.

На эту должность Лайчак был назначен 2 апреля 2020 года по инициативе верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. Кандидатуру Лайчака одобрили все министры иностранных дел стран ЕС.

Напомним, что ранее докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон заявила, что диалог между Белградом и Приштиной может продолжаться еще максимум два года, так как Лайчак должен закончить этот процесс в рамках своего мандата.