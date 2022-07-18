История вопроса

Проект закона о принципах организации публичной власти в регионах внесен в Госдуму в рамках развития новых положений Конституции РФ. Закрепленный в Основном законе принцип единства системы публичной власти предполагает согласованное действие различных уровней власти как единого целого, во благо граждан. Законопроектом развиваются положения о единой системе публичной власти на уровне российских регионов. Предполагается, что с принятием закона прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу.