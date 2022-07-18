Курск, 18 июля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Курской области облдума приняла новый устав, определяющий статус Курской области, устанавливающий систему органов госвласти региона и регулирующий её деятельность и полномочия.

Георгий Долгопский Курск

Согласно новому уставу, система органов государственной власти Курской области будет состоять из законодательного органа — Курской областной думы, высшего должностного лица — губернатора, высшего исполнительного органа – правительства Курской области и других органов госвласти.

В состав высшего исполнительного органа войдут первый заместитель губернатора — председатель правительства, заместители губернатора, заместители председателя правительства — министры Курской области. Региональное правительство формируется губернатором.