Кострома, 18 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Здание старого железнодорожного вокзала на улице Московской в Костроме надеются отреставрировать за 5 лет. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Наталья Диева ИА REGNUM Бывший вокзал на улице Московской в Костроме

Собственник здания — частное лицо хочет восстановить постройку и открыть в ней музей железной дороги и детский центр. Вокзал находится в плачевном состоянии — его крыша и деревянные крылья прогнили.

«Нижние окладные венцы все гнилые, Углы, где были сделаны канализационные стояки — тоже. Я оцениваю, что выполнение ремонтно-реставрационных работ пройдёт в пределах 5 лет» , — рассказал журналистам главный архитектор проекта Владимир Лукин.

Вокзал считается достопримечательностью и имеет статус объекта культурного наследия. Он был построен 1887 году, тогда в Кострому построили железную дорогу от Ярославля. В то время в Костроме не имелось железнодорожного моста через Волгу, и люди переправлялись на другой берег города на пароме. В 1932 году мост был построен, тогда же была открыта станция «Кострома-Новая» вместе с вокзалом на площади Широкова. Пятикилометровый фрагмент старой ветки стал тупиковым, пассажирское движение прекратилось. Вокзал на Московской перестали использовать по прямому назначению. До недавнего времени там находился антикварный салон и жилые квартиры.