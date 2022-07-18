София, 18 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев вручил представителям Болгарской социалистической партии (БСП) мандат на формирование правительства страны. Об этом 18 июля сообщает Болгарское национальное радио.

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

Согласно официальной информации, от имени БСП очередной документ приняли представители партии во главе с действующим вице-премьером Корнелией Ниновой.

По словам Радева, местные социалисты «проявили стремление к консолидации основных политических сил страны и теперь заслуживают всенародного доверия».

Напомним, за последние две недели мандат на формирование Совета министров Болгарии вручался президентом страны уже дважды — партиям «Продолжаем перемены» и «ГЕРБ». Однако обе политические силы признали свою неспособность собрать новый кабинет.