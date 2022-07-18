Липецк, , 18:32 — REGNUM В Липецке все жилищные, коммунальные, дорожные службы и подрядные организации переведены на усиленный режим работы после ливня и урагана, который обрушился на город 18 июля. Об этом сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина.

Болото Цитата из м/ф «Летучий карабль». реж Гарри Бардин. 1979. СССР

Коммунальные службы откачивают воду с подтопленных придомовых территорий и прочищают ливневую канализацию.

«Ситуация достаточно сложная, но мы держим её на контроле… Друзья, прошу вас немного потерпеть. За одну секунду справиться с последствиями стихии подобного уровня невозможно. Все службы будут работать в усиленном режиме, пока полностью не приведем город в порядок», — написала Уваркина в своём телеграм-канале.