Бишкек, 18 июля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Количество преступлений, совершённых молодежью, в Киргизии сократилось на 23%. Об этом заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков на пресс-конференции сегодня, 18 июля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, большинство противозаконных деяний в первой половине 2022 года совершили граждане в возрасте от 29 до 49 лет — на их долю приходится 48% от общего числа преступлений.

Также глава МВД республики сообщил, что на втором месте по количеству нарушений законов оказались киргизстанцы в возрасте от 18 до 24 лет — они совершили 18% всех преступлений.

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