Тель-Авив, Израиль, , 18:18 — REGNUM Подготовка к удару по ядерным объектам Ирана является «моральной обязанностью» Израиля. Об этом в воскресенье, 17 июля на церемонии вступления в должность нового командира Управления тыла, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави: «Подготовка тыла к войне должна ускориться в ближайшие годы особенно в свете возможных действий против иранской ядерной программы».

Израиль Gaetano Virgallito

«ЦАХАЛ продолжает мощно готовиться к удару по Ирану и должен быть готов к любому развитию событий. Подготовка военного варианта — это наша моральная обязанность и приказ национальной обороны. Это включает спектр оперативных планов, выделение средств, приобретение необходимых вооружений, разведку и тренировку», — заявил глава генштаба.

Ранее Камаль Харази, советник иранского верховного лидера аятоллы Хаменеи заявил, что у Ирана «есть технические возможности для создания атомного оружия». По его словам, уже проведены масштабные учения с целью «нанести удар по территории Израиля, включая дальние внутренние районы». Как подчеркнул советник, решение о производстве в Иране ядерного оружия ещё не принято, но действия Израиля могут ускорить принятие такого решения.

Как указывает издание, Армия обороны Израиля «как никогда активно» ведёт подготовку к войне с Ираном. В свете возможного срыва переговоров по иранской ядерной программе война между Израилем и Ираном становится всё более реальной. В прошлом месяце ВВС Израиля провели над Средиземным морем симуляцию атаки по ядерным объектам Ирана.