Берлин, , 18:17 — REGNUM Германская энергетическая компания Uniper сообщила о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне существенного сокращения поставок голубого топлива из Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 июля, сообщают германские СМИ.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В письмах Uniper потребителям сказано, что уже с 11 июля компания начала отбор газа из своих хранилищ. Также Uniper проинформировала своих клиентов о текущей ситуации на рынке и указала на возможность роста цен.

Кроме того, в компании отметили, что уже исчерпали кредитную линию от государственной банковской группы KfW в размере €2 млрд на закупки подорожавшего газа и теперь подала заявку на продление кредитной линии. Uniper ранее уже просила от германских властей денег на стабилизацию бизнеса, по данным Bloomberg, речь шла о €9 млрд.

Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах выразил надежду, что поставки российского газа от «Газпрома» вскоре будут восстановлены в прежнем объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Газпром» сократил поставки газа в Германию из-за отказа германской компании Siemens вовремя вернуть отремонтированные и обслуженные турбины для работы газопровода «Северный поток — 1». Вскоре германская сторона заявила, что турбины будут возвращены «Газпрому», однако когда именно это произойдёт пока не понятно.

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