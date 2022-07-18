Берлин, 18 июля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Германская энергетическая компания Uniper сообщила о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне существенного сокращения поставок голубого топлива из Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 июля, сообщают германские СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В письмах Uniper потребителям сказано, что уже с 11 июля компания начала отбор газа из своих хранилищ. Также Uniper проинформировала своих клиентов о текущей ситуации на рынке и указала на возможность роста цен.

Кроме того, в компании отметили, что уже исчерпали кредитную линию от государственной банковской группы KfW в размере €2 млрд на закупки подорожавшего газа и теперь подала заявку на продление кредитной линии. Uniper ранее уже просила от германских властей денег на стабилизацию бизнеса, по данным Bloomberg, речь шла о €9 млрд.

Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах выразил надежду, что поставки российского газа от «Газпрома» вскоре будут восстановлены в прежнем объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Газпром» сократил поставки газа в Германию из-за отказа германской компании Siemens вовремя вернуть отремонтированные и обслуженные турбины для работы газопровода «Северный поток — 1». Вскоре германская сторона заявила, что турбины будут возвращены «Газпрому», однако когда именно это произойдёт пока не понятно.