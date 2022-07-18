Москва, 18 июля 2022, 18:07 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованность со стороны Украины и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, в связи с чем, российская сторона предупреждает: условия для таких контактов сейчас и тем более в будущем будут уже иные. Об этом Ушаков заявил журналистам сегодня, 18 июля.
При этом помощник президента подчеркнул, что пока ни Киев, ни Запад не проявляют никакого интереса к возобновлению переговорного процесса.
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Также Ушаков напомнил, что в Стамбуле удалось достичь «принципиальных договорённостей», но сразу после этого переговорный процесс был прерван с украинской стороны.