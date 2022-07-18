Москва, 18 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованность со стороны Украины и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, в связи с чем, российская сторона предупреждает: условия для таких контактов сейчас и тем более в будущем будут уже иные. Об этом Ушаков заявил журналистам сегодня, 18 июля.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

«Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них (будут — ИА REGNUM) совершенно иные. Посмотрим», — сказал Ушаков.

При этом помощник президента подчеркнул, что пока ни Киев, ни Запад не проявляют никакого интереса к возобновлению переговорного процесса.

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Также Ушаков напомнил, что в Стамбуле удалось достичь «принципиальных договорённостей», но сразу после этого переговорный процесс был прерван с украинской стороны.

«После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», — отметил Ушаков.