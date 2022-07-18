Москва, , 18:01 — REGNUM Российским гражданам, купившим туристические путёвки за рубеж, но не сумевшим воспользоваться ими из-за санкций, наложенных на авиационную отрасль, должны быть предложены альтернативные туры внутри страны либо возвращены деньги до конца 2022 года. Об этом сообщил 18 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Туристы Pedro Ribeiro Simões

«Мы сейчас поддерживаем туроператоров с тем, чтобы они либо вернули деньги до конца года, либо заместили это доступными российскими предложениями. До конца года эту работу закончим», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провёл президент России Владимир Путин.

В свою очередь, глава государства отметил, что речь идёт о «разнице в пару десятков миллиардов». «Надо с этим разобраться. Посмотрите», — сказал Путин вице-премьеру.