Ош, Киргизия, , 17:59 — REGNUM Проект «Российский учитель за рубежом» охватит 34 школы в столице Киргизии и втором самом крупном городе республики — Оше. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в проекте участвовали 20 киргизстанских учебных заведений, а с 1 сентября 2022 года к ним присоединятся еще 14 школ.

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Более 70 учителей, приехавших из России, будут учить киргизских детей русскому языку и литературе, математике, физике и другим предметам, а также преподавать в начальной школе.

В ведомстве отмечают, что учителя не только продолжат вести учебные занятия, но и организуют внеклассные мероприятия, расскажут детям о России, культуре и традициях народов, проживающих в стране.

Также российские педагоги готовят учащихся школ Киргизии к участию в олимпиадах и конкурсах и сами участвуют в различных конкурсных мероприятиях.

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