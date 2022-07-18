Петрозаводск, , 18:02 — REGNUM Житель карельского города Медвежьегорск Данила Дорохов в ходе спецоперации на Украине спас товарищей, получил ранение и остался жив, сообщил 18 июля глава Карелии Артур Парфенчиков.

Житель Медвежьегорска Данила Дорохов. vk.com/aparfenchikov

О подвиге Данилы властям республики сообщило Министерство обороны России.

«Дорохов спас товарищей из подбитого БТР, уничтожил огневую точку боевиков во время форсирования моста и взял на буксир поврежденную технику. Был ранен в бою, но остался жив. Сейчас проходит лечение в госпитале», — рассказал Парфенчиков.

Он добавил, что Дорохов в числе других военнослужащих из республики выполняет задачи по защите мирного населения Донбасса, проявляя личное мужество и верность долгу.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителя Карелии представили к награде за отвагу во время спецоперации