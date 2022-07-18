Пекин, 18 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Министерство обороны Китайской Народной Республики потребовало от властей США немедленно отменить сделку по продаже оружия Тайваню на $108 млн.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Напомним, что ранее тайваньские власти запросили у США запасные части и ремонтные комплекты для танков и боевых машин, а также техническую и материально-техническую поддержку со стороны американских подрядчиков и правительства.

Государственный департамент США объявил, что в течение месяца все запрошенные тайваньской стороной компоненты будут поставлены. Общая сумма поставок — $108 млн.

Власти КНР категорически протестуют против этой сделки, так как продолжают продвигать доктрину «одного Китая», считая де-факто независимый Тайвань своей провинцией и отказывая ему в праве на самостоятельную внешнюю политику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с началом российской специальной военной операции на Украине, ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась. Ряд экспертов считает, что лидер КНР Си Цзиньпин вполне может попытаться решить проблему Тайваня силой, чтобы обеспечить себе переизбрание на третий срок.