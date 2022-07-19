Тбилиси, 19 июля 2022, 23:23 — REGNUM Парламент Грузии не будет собираться на внеочередную сессию, сообщает 18 июля грузинский телеканал «Рустави 2».
Бюро парламента заявило, что повестки дня для внеочередного парламентского заседания не выработано, а поэтому сессия не может быть проведена.
В свою очередь, парламентский секретарь президента страны Саломе Зурабишвили считает, что сессия должна быть обязательно проведена, потому что она уменьшило бы политическую поляризацию в грузинском обществе.
Оппозиция обвинило правящую команду в нарушении регламента и утверждает, что повестка дня внеочередной сессии уже была определена заранее.
Парламентское большинство же обвинило оппонентов в популизме и заявило, что они с самого начала знали, что внеочередная сессия не состоится. По мнению большинства, парламент вовсе не отдыхает, а в нём проводятся ежедневные заседания, создаются рабочие группы для подготовки конкретных законопроектов для реализации европейских рекомендаций.