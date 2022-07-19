Тбилиси, 19 июля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Парламент Грузии не будет собираться на внеочередную сессию, сообщает 18 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

Spartaky Здание парламента Грузии

Бюро парламента заявило, что повестки дня для внеочередного парламентского заседания не выработано, а поэтому сессия не может быть проведена.

В свою очередь, парламентский секретарь президента страны Саломе Зурабишвили считает, что сессия должна быть обязательно проведена, потому что она уменьшило бы политическую поляризацию в грузинском обществе.

Оппозиция обвинило правящую команду в нарушении регламента и утверждает, что повестка дня внеочередной сессии уже была определена заранее.

Парламентское большинство же обвинило оппонентов в популизме и заявило, что они с самого начала знали, что внеочередная сессия не состоится. По мнению большинства, парламент вовсе не отдыхает, а в нём проводятся ежедневные заседания, создаются рабочие группы для подготовки конкретных законопроектов для реализации европейских рекомендаций.