Лондон, , 17:41 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в среднем на 5% в ходе торгов в понедельник, 18 июля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 16:55 мск стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в сентябре выросла на 4,96% и достигла $106,2 за баррель.

Тем временем сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 5,15% — до $99,38 за баррель.

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