Рига, , 17:41 — REGNUM

Подготовленные к сбыту наркотики https://34.мвд. рф/

После двухлетнего перерыва фестиваль Positivus вновь был проведен в Латвии, однако его проведение было омрачено найденными у посетителей наркотиками, сообщает Латвийское гостелевидение.

Подчеркивается, что наркотики были обнаружены при проверке палаточного лагеря внутри фестивальной территории. Это произошло, несмотря на то, что на входе дежурили полицейские кинологи с собаками. Возбуждено 17 административных дел и три уголовных дела о хранении наркотиков.

Как сообщил сайт «Путешествуй по Латвии», Positivus — это музыкальный фестиваль, который ежегодно собирает тысячи посетителей и позволяет выступать как всемирно известным артистам, так и молодым и малоизвестным музыкальным талантам.

После 13 лет проведения фестиваля в Салацгриве и двух лет перерыва из-за ковид-ограничений, в 2022 году фестиваль прошел в Риге 15–16 июля. Его главным участником стала американская хип-хоп группа ASAP Rocky.