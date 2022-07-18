Кострома, , 17:53 — REGNUM Новое кладбище у деревни Будихино в Костромском районе Костромской области будет построено к лету 2024 года. Об этом сообщает администрация Костромы.

Местоположение кладбища

Его созданием в рамках государственно-частного партнерства займётся ООО «ЕСМ Ритуал». Она вложит в благоустройство территории не менее 277 млн рублей. Средства будут потрачены на создание инфраструктуры — аллей, подъездов, ограждения, освещения, лавок, туалетов, мусорных площадок. Кроме этого, частник построит на муниципальной земле церемониальный зал, административно-бытовое помещение. Все объекты благоустройства будут переданы на баланс муниципалитета.

Ожидается, что проект окупится за 30 лет. Компания рассчитывает вернуть вложения, оказывая ритуальные услуги населению. Отметим, что соглашение между сторонами ещё не заверено юридически. Региональный и городской Советы по инвестициям утвердили основные направления проекта, но подписи на документах ещё не поставлены.

Кладбище будет рассчитано не на 24,7 тысячи мест, как планировалось раньше, а на 50 тысяч захоронений. По примерным подсчётам чиновников, этого количества должно хватить примерно на 16 лет.

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