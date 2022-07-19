Чиатура, Грузия, 19 июля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Грузии по горячим следам раскрыли умышленное убийство, которое преступник пытался выдать за дорожно-транспортное происшествие, сообщает 18 июля police. ge.

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Сотрудники трёх региональных отделов полиции Западной Грузии в результате совместно проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали гражданина, обвиняемого в умышленном убийстве и поджоге.

В ходе расследования выяснилось, что 15 июля в Чиатурском муниципалитете, во время конфликта из-за денежного долга обвиняемый выстрелил в своего знакомого из пистолета. Пострадавший, находившийся в своём автомобиле, скончался на месте.

Убийца, чтобы замести следы преступления, инсценировал дорожно-транспортное происшествие. Он посадил убитого на пассажирское сиденье, и сам сев за руль, загнал машину в овраг в нескольких километрах от места убийства, а затем устроил пожар в салоне и скрылся.

Однако преступник был очень быстро выявлен и задержан полицией. Возбуждено уголовное по двум статьям уголовного кодекса. Убийце грозит ло 15 лет тюрьмы.