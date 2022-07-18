Калуга, , 18:25 — REGNUM В Калужской области в первом квартале 2022 года количество безналичных платежей выросло до 107 млн транзакций (+17%). Сумма переводов увеличилась на 37% и достигла 232 млрд рублей. От всего объема совершенных по банковским картам операций калужане используют для снятия наличных лишь 20% денежных средств, 80% — это безналичные переводы и операции по оплате товаров и услуг. Об этом 18 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заведующего сектором платежных систем и расчетов Отделения по Калужской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Викторию Булычеву.

Платежи через телефон

Самая распространённая операция по картам в регионе — оплата товаров и услуг. Согласно статистике, с января по март 2022 года количество такого рода транзакций выросло на 18% — до 84 млн операций, а сумма — почти на 28%, до 72 млрд рублей. В последнее время в области появляется все больше торговых точек, где принимают оплату по QR-коду. Банки активно предлагают бизнесу подключение к Системе быстрых платежей для расчетов с покупателями. Только за последние несколько месяцев две федеральные торговые сети объявили о возможности оплаты покупок с помощью QR-кода.

«Оплата покупок с помощью QR-кода становится популярной, поскольку сервис не только удобен населению, но и позволяет бизнесу сокращать издержки. Для предпринимателей прием платежей через систему сканирования QR-кода становится более дешевой альтернативой по сравнению с приемом банковских карт. При этом никакое дополнительное оборудование не требуется, а деньги поступают на счет мгновенно. Актуально это и для самозанятых», — отметила Виктория Булычева.

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