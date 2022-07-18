Лебедянь, Липецкая область, , 17:27 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения жителей Липецкой области поручил организовать проверку по ситуации с возможным нарушением их прав. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба СК РФ.

Болото Цитата из м/ф «Летучий карабль». реж Гарри Бардин. 1979. СССР

К Бастрыкину в соцсетях обратились жители города Лебедяни. Там бывшее общежитие переименовали в многоквартирный дом. В здании протекает крыша, стены покрыты плесенью, полы, оконные рамы, двери и балконы гниют и разрушаются, а стоимость коммунальных услуг для жильцов при этом растёт. Жалобы в другие инстанции результатов не дали.

Руководителю СУ по Липецкой области поручено организовать процессуальную проверку и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.