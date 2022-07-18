Лондон, 18 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sky Sports, лондонский «Вест Хэм Юнайтед» предложил лондонскому «Челси» 30 миллионов фунтов за 20-летнего центрфорварда сборной Албании Армандо Брою.

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По информации источника, «молотобойцы» готовы заплатить 25 миллионов фунтов сразу. Еще 5 миллионов фунтов «Челси» может получить в качестве бонусов. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Челси» в 22 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Армандо Броя, выступая за «Саутгемптон» на правах аренды, принял участие в 32-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами. Суммарно на поле 20-летний албанец провел 1977 минут.