Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Только одна из трех российских вакцин, разработанных для предотвращения распространения COVID-19 и профилактики коронавирусной инфекции, действительно оказалась эффективной. К такому мнению пришли исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), сообщили 18 июля в пресс-службе петербургского вуза.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Напомним, после начала в 2020 году пандемии коронавируса во всем мире начались научные исследования и разработки вакцины, которая позволила бы предотвратить распространение опасной инфекции. Первую вакцину для гражданского оборота в России выпустил и сертифицировал Национальный исследовательский центр имени Гамалеи («ГамКовидВак», он же «Спутник V»). Вскоре на российский рынок вышли еще две вакцины от отечественных производителей — Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» («ЭпиВакКорона») и Центра им. Чумакова («КовиВак»).

Исследователи Европейского университета и МИБС изучили эффективность российских вакцин против поражения легких во время волн COVID-19, вызванных штаммами «Дельта» и «Омикрон». Исследователи собрали данные о пациентах с положительным результатом ПЦР-теста, направленных на компьютерную томографию в два амбулаторных центра МИБС с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года. «Случаями» были пациенты с поражением легких по данным КТ. Контрольной группой стали пациенты без поражения легких.

«Врачи МИБС собирали данные о виде вакцины, количестве доз и датах вакцинации. Полностью вакцинированными считались люди, получившие вторую дозу «Спутника V», «ЭпиВакКороны» или «КовиВака» как минимум за 14 дней до направления на компьютерную томографию», — говорится в исследовании.

В исследование включили 23 996 человек с коронавирусной инфекцией, подтвержденной результатом ПЦР-теста. Людей с отрицательным или сомнительным ПЦР исключили из первичного анализа. Среди участников исследования 11 288 (47%) сделали как минимум одну прививку против COVID-19.

«Эффективность трех доз «Спутника» против повреждения легких составила 71%, «ЭпиВакКороны» — 2%, «КовиВака» — 46%», — пришли к выводу петербургские ученые.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Петербурга опасаются эпидемиологического подъема заболеваемости коронавирусом осенью. Коллективный иммунитет жителей Санкт-Петербурга к COVID-19 снизился до 30%.