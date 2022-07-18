Уэска, Испания, , 17:24 — REGNUM 18 июля испанская «Уэска» объявила об аренде 28-летнего японского центрального полузащитника «Ростова» Кента Хасимото. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Хасимото Алексей Колчин © ИА REGNUM

За «Ростов» Кенто Хасимото выступает с 27 июля 2020 года после перехода из «Токио» за 800 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает японского футболиста в 2,2 миллиона евро, а соглашение Хасимото с «желто-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Кенто Хасимото принял участие в десяти турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил одну желтую карточку.